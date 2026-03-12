Открытка на снегу как вандализм: в Люберцах школьники поздравили подругу с риском попасть под статью

В подмосковных Люберцах подростки нашли креативный способ поздравить подругу с днем рождения — они разрисовали снег на баскетбольной площадке, чем привлекли внимание и других жильцов двора. И, как узнал у юриста REGIONS , такой творческий подход может иметь правовые последствия.

Фотографии цветного послания появились в социальных сетях и мгновенно привлекли внимание общественности. На снимках видно, что школьники использовали красную и черную краску из баллончиков, чтобы вывести имя «Варя» и изобразить сердце.

Открытка размером с полноценную баскетбольную площадку выглядела эффектно на белом покрывале зимы. У девочки, вероятно, выдался один из самых теплых праздников благодаря друзьям. Однако радость от креатива может обернуться финансовыми потерями для юных художников.

Как пояснил адвокат Иван Смирнов, даже самая безобидная на первый взгляд акция на общественном пространстве имеет юридические последствия. Баскетбольная площадка — это объект, принадлежащий конкретному собственнику: муниципалитету, спортивной школе или частному лицу.

«Даже если вы рисуете на снегу, а не непосредственно на покрытии, краска после таяния снега может попасть на асфальт, резиновое покрытие, бортики или ограждение», — поясняет специалист.

По словам адвоката, если собственник подаст заявление, подросткам грозит административная ответственность по статье 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»). Штраф по этой статье составляет от 300 до 500 рублей. Однако если выяснится, что краска испортила покрытие, сумма может вырасти многократно — вплоть до полной стоимости ремонта.

Есть и второй риск. Рисование на снегу краской из баллончика могут расценить как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), если действие нарушало общественный порядок. Штраф здесь уже серьезнее — от 500 до 1000 рублей. В особых случаях закон предусматривает даже административный арест до 15 суток.

Пока неизвестно, обратился ли кто-то из собственников или местных жителей с жалобой на снежное творчество. Но история уже стала поводом для дискуссии в соцсетях: где проходит грань между креативным поздравлением и порчей имущества. Сами подростки, вероятно, хотели как лучше, но теперь им придется ждать, растает ли снег вместе с их художествами бесследно или оставит пятна на покрытии, а заодно и на семейном бюджете.

