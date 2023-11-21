Открытые окна в подъездах ведут к большим переплатам для жильцов

Открытые окна в подъездах в период осени и зимы могут стать причиной для двойной переплаты за тепло для жителей дома. Соответствующее заявление сделала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая в беседе с изданием РИА Новости .

Она объяснила, что при открытых в подъезде окнах, объем тепла теряется, и на отопление дома уходит больше ресурсов. Вепрецкая предупредила, что проблема является особенно заметной для домов с энергоэффективностью класса D и ниже, так как в случае с такими домами, переплата может вылиться в двойную.

Как рассказала директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олега Рубцова, главные потери тепла для здания, а именно, около 80% – происходят из-за наружных стен и окон. Она объяснила, что площадь окон в подъезде может составлять до 20% от общего остекления. В таком случае, одна десятая открытых окон может увеличить стоимость отопления на 10%.

Как сообщил эксперт Дмитрий Осянин, сумма переплат за отопление из-за открытых в подъезде окон составляет примерно от 150 до 400 рублей за квартал.