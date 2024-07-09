Открытые торги по продаже недвижимости от ООО «ГКБ»

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.07.2024г.

Дата окончания приема заявок – 19.07.2024г.

Дата, время проведения торгов –23.07.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ.. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 36,5 кв.м., к/н: 50:11:0020206:6732, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Рождественская, д. 3, кв. 339. П.270-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Холостякова Е.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 984 924,00р.

2. Неж. здание (проход.), общ.пл. 19,1 кв.м., к/н: 50:47:0022502:862; Нежил. здание 162,3 кв.м., к/н: 50:47:0022502:865; Часть здания (склад), общ.пл. 54,6 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5552; Часть здания (вязал. уч. с АБК), общ.пл. 610,2 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5602; Часть здания (швейно-закройн., красильн. уч.-ки и склады), общ.пл. 1354,6 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5518; Котельная, общ.пл. 75,6 кв.м., к/н: 50:47:0000000:5534; Часть здания (мотально-вязальный уч.), общ.пл. 934,8 кв.м, к/н: 50:47:0000000:5585; Зем.уч., общ.пл. 3110 +/- 14 кв.м., к/н: 50:47:0022502:49. Адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, дом 80а. П.272-ГКБ от 27.06.24. Собств.: ООО «ЭКСКЛЮЗИВ ИНВЕСТ». Взыск: ГК АСВ - КУ АО КБ «Рублев». Цена: 55 715 000,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 68 кв.м., к/н: 50:05:0060128:696, адрес: МО, г. Сергиев Посад, п. НИИРП, д.1, кв.37. П.264-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Ковальчук В.С. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют банк». Цена: 3 347 416,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:14:0050283:1070, адрес: МО, г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 7, корп. 3, кв. 49. П.266-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Самофатова И.А. Взыск: ООО УК «Красные ворота» Д.У. ЗПИФ «Ипотека Инвест». Цена: 2 640 000,00р.

5. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:16:0000000:26857, адрес: МО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 179, кв. 2. П.276-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Кондратенко А.Е., Алексеева Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 160 000,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ.. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:15:0090302:966, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, д. 7, кв. 275. П.244-ГКБ от 31.05.24. Собств: Биль А.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 829 080,00р.

2. Кв-ра общ.пл. 73,4 кв.м., к.н. 50:15:0010123:223, по адресу: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина д.32г, кв.236. П.209-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Гусаков К.А. Взыск: ПАО АК Барс. Цена: 9 473 823,92 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:50:0000000:37695, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Рождественская, д. 8, кв. 391. П.228-ГКБ от 27.05.24. Собств: Козубова Л.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 273 400,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 55,2 кв.м., к/н: 50:14:0050279:1671, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 2, кв. 372. П.239-ГКБ от 31.05.24. Собств: Важенина О.А., Важенин Г.Л. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 352 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.07.2024г.

Дата окончания приема заявок – 19.07.2024г.

Дата, время проведения торгов –23.07.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 33,4 кв.м., к/н: 50:26:0140501:1876, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, рп. Селятино, д. 40, кв.32. П.265-ГКБ от 27.06.24. Собств.: Комаровский И.К. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 6 030 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.