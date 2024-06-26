Открытый аукцион на квартиру в г. Королев от ООО «ЦОТ»: прием заявок с 26 июня по 5 июля 2024 года
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 26.06.2024 в 20:00 по 05.07.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные)торги состоятся 08.07.2024 в 12:00
1.Квартира общ. пл. 41,50 кв.м., Московская обл., г.Королев, пр-кт Космонавтов, д. 8, кв. 46, к/н 50:45:0000000:13101 Н/ц 4620600р. Собственник: Герасимов Р. В. П.121-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru