Открытый аукцион: Земельный участок в Можайском районе Московской области выставлен на торги
Организатор торгов в соответствии с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 08.07.2024 в 20:00 по 19.07.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные)торги состоятся 22.07.2024 в 12:00
1.Зем.уч. для с/х производства общ.пл. 83 000 кв.м., МО, Можайский рн., ЗАО «Клементьево», вблизи деревни Васюково, к/н 50:18:0070303:142 Н/ц 2416435 р. Собственник: Жигалин С.М. П.248-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru,http://torg-trade.ru