Открытый кубок клуба спортивных и прикладных единоборств прошел в округе Луховицы

В поселке Белоомут округа Луховицы состоялся открытый кубок клуба спортивных и прикладных единоборств «Сен Шин Кай» по правилам боевого самбо.

Спортивные состязания приурочили к 36-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. Активисты проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» и спортивный центр «Луховицы» занимались организацией мероприятия. Поддержку также оказали Белоомутский территориальный отдел администрации и молодежный центр «Юнимакс».

Координатор проекта «Выбор сильных» в Луховицах Дмитрий Кирюхин рассказал, что самбо становится одним из популярных видов спорта среди жителей округа. Для популяризации активного образа жизни тренер Павел Кравцов организовывает открытые тренировки и показательные выступления. Специалист проводит тематические мастер-классы. Он также сопровождает ребят на турниры, которые проходят в разных городах и регионах.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«Местная молодежь с интересом посещает занятия и тренировки. Ребята обращаются к тренеру за советами, выбирают не вредные привычки, а активный физический досуг, не сидение за компьютером или за мобильным телефоном, а укрепление духа и поддержание себя в хорошей форме», — сказала активист проекта, депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Депутат присутствовала на открытии турнира. Она пожелала ребятам добиваться побед не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Участниками турнира стали свыше 70 спортсменов, в числе которых были луховичане и представители других округов Подмосковья. Победителям и призерам вручили награды и памятные подарки.