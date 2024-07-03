Открытый рок-фестиваль «Свободный полет» прошел в Павлово-Посадском округе

Мероприятие состоялось под сводами Кузнецовского дома культуры. Фестиваль «Свободный полет» быстро превратился в дружеские встречи, на которых присутствуют поклонники рок-музыки. Под живое исполнение музыкантов они знакомятся друг с другом и приятно проводят время.

Концерт длился практически четыре часа. Со сцены исполнением песен гостей мероприятия радовали творческие музыкальные коллективы — «Временно», «Лиля Брик», «Глупость», «КС», «Apofeozzz» и «ProRock».

Зрители оставили положительные отзывы после посещения Второго Открытого рок-фестиваля «Свободный полет».

«Лично для меня такой день — это чувство единства. Очень приятно видеть, что есть столько талантливых и неравнодушных молодых людей, которые занимаются творчеством. И то, что люди приходят их слушать, означает, что наше творческое дело живет, и будет жить в новых поколениях», — поделился впечатлением один из участников фестиваля.

День молодежи прошел в округе ярко и запоминающееся. Впереди еще один не менее символичный для россиян праздник — День любви, семьи и верности.