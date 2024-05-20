Открытый смотр юнармейских и военно-патриотических отрядов прошел в Подольске

В Подольске состоялся Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Отмечается, что на площади Славы в Подольске собрались около семисот юнармейцев и активистов военно-патриотических отрядов из двадцати пяти городских округов региона.

«Открытый смотр строя и песни — это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим для ребят уже в 5 раз. В этом году — уже 700 человек из 25. Мы видим, как растет интерес у детей и молодежи к патриотическим мероприятиям, и стараемся проводить их чаще, делать их интересными и полезными», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Конкурсная программа смотра включала 6 этапов: умение действовать в составе отряда на месте, в движении, прохождение торжественным маршем под аккомпанемент оркестра, выставление Почетного караула на Пост № 1, возложение венка к памятнику, знание строевого Устава Вооруженных сил РФ.

«Вы знаете, впечатление очень хорошее, торжественное. Меня радует, что дети настолько с душой все воспринимают, настолько это все приятно слушать, смотреть. И песни хорошо поют, и строевым шагом ходят, и бывают какие-то неожиданные моменты, когда гордость берет за ребят. Они —наше будущее!», — рассказал Майор запаса Царев Владимир Васильевич.

Примечательно, что первое место в соревнованиях завоевали ребята из команды «Казаки России» из Каширы. Серебро разделили команды из Подольска — «Витязь-Быково» и «Варяг», почетную бронзу забрали «Патриоты Отечества» из Домодедово, «Звезда» из Ступино и «Воин» из Воскресенска.