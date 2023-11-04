Открывшаяся на ВДНХ выставка «Россия» позволит поуправлять Подмосковьем в игре-стратегии

На выставке-форуме «Россия» появилась игровая зона стенда Московской области, которая дает всем желающим возможность управлять Подмосковьем в формате игры-стратеги при поможи специального интерактивного пульта, рассказал глава региона Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, изначальная идея была передать на региональном стенде весь колорит Московской области. Для чего он был сделан интерактивным, с возможностью отправиться в 3D-путешествия по знаковым местам Подмосковья.

«3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону - по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью "Добродела"», - проинформировал губернатор Московской области.

Напомним, интерактивный стенд Подмосковья на форуме «Россия» расположился в 75-м павильоне ВДНХ. Навигационный аудиогид говорит голосом народного артиста России Сергея Безрукова.