Открывший магазины солист «Иванушек» признался, что не достиг идеального уровня богатства

Кирилл Туриченко является прекрасным вокалистом и солистом группы «Иванушки International» с 2013 года. Однако, дела у него вполне неплохо складываются не только в музыке, но еще и в предпринимательстве, о чем пишет издание «Утро.ру» .

Как известно, певец открыл в Москве и области четыре магазина с товарами для дома под брендом «Галамарт BY Кирилл Туриченко». На этом исполнитель не собирается останавливаться – в ближайшее время запланировано открытие еще пяти точек.

Как оказалось, всю основную работу за музыканта делают его родственники. Именно это позволяет Туриченко совмещать предпринимательство с музыкой. По его словам, он в бизнесе выступает как лицо и инвестор. Остальное лежит на плечах сестры и племянника.

Артист считает, что пока не достиг идеального уровня богатства. Туриченко стремится зарабатывать примерно 500 тысяч в месяц, чтобы не отказывать себе в путешествиях. А так «много денег уходит на музыку, на самообразование».

Напомним, недавно Лолита поцеловала рыжего из «Иванушек» за преподнесенные подарки.