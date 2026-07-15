«Отличить одну от другой невозможно»: Лисовец сказал, что не так с длинными волосами москвичек
Стилист Лисовец: органичное сочетание стрижки и внешности сейчас важнее длины
Стилист Владислав Лисовец на своем официальном сайте раскритиковал москвичек за однотипные прически. По его словам, на столичных улицах ежедневно встречается огромное количество девушек с супердлинными волосами на прямой пробор, и отличить одну от другой в принципе невозможно.
Он подчеркнул, что в моде сейчас органичное сочетание формы стрижки и внешности, а среди главных трендов — естественность, легкая небрежность и эффект отросших волос. При этом даже обладательницам длинных волос стилист рекомендовал придавать форму прядям, настаивая, что форма нужна и на длинных волосах.