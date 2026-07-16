«Доброе утро» на Валдае: звезда «Кадетства» Захарова сбежала от городской суеты на природу

Елена Захарова, известная по роли в популярном сериале «Кадетство», решила провести летние дни вдали от шумной столицы, пишет Super. Актриса отправилась на Валдай и поделилась с поклонниками свежими фотографиями с отдыха.

На снимках она позирует на фоне живописной природы в легком летнем образе — ультракороткие шорты и простая майка отлично вписались в деревенскую атмосферу.

Публикацию 50-летняя артистка сопроводила лаконичной подписью «Доброе утро», но в беседе с подписчиками призналась, что давно полюбила эти тихие места. По словам Захаровой, она регулярно приезжает на Валдай, чтобы отдохнуть, восстановить силы и насладиться тишиной, которой так не хватает в мегаполисе.

Накануне актриса рассказала о своем отношении к питанию и поддержанию формы. Елена призналась, что старается не переедать и всегда заканчивает прием пищи с легким чувством голода. Однако, по ее словам, иногда поздние ужины все же приводят к набору лишнего веса, поэтому она старается следить за режимом.

Ранее актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали новое фото с отдыха в Европе.