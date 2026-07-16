Раскрыта причина смерти звезды сериала «Тайны следствия» Дмитрия Брейкина

Российский актер Дмитрий Брейкин, известный зрителям по сериалам «Тайны следствия», «Первый отдел» и «Ментовские войны», скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла во время его отдыха в Таиланде.

Как пишет aif.ru, причиной смерти, по словам родственника артиста, стали желудочное кровотечение и последующая остановка сердца.

Трагедия произошла в ночь на 10 июля. Дмитрий почувствовал себя плохо, ушел от друзей в местный бар. Около четырех часов утра его нашли без сознания возле одного из торговых центров. Скорая помощь доставила актера в госпиталь, но спасти его не удалось.

Мать Дмитрия рассказала, что еще до поездки сын жаловался на изжогу. Сейчас семья оформляет все необходимые документы для перевозки тела в Россию, чтобы похоронить актера на родине.

Брейкин окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. С 2020 года он служил в Новгородском театре драмы имени Достоевского. Незадолго до трагической поездки артист работал над военной драмой «Ханна».

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