В подмосковном Подольске снесли аварийный жилой дом
Аварийный жилой дом снесли в Подольске
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Подольске на улице Народной завершили снос аварийного жилого дома №19А 1948 года постройки, его площадь составляла порядка 605 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание обследовали, после чего по результатам технического состояния строительных конструкций признали аварийным. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в начале 2026 года были расселены 12 зарегистрированных в доме граждан.
Аварийный дом уже снесли, территорию расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освобожденной земли.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.