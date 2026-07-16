В России продлили прием заявок на премию «Больше, чем путешествие»

Заявочная кампания Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» была продлена до 31 июля включительно по многочисленным просьбам потенциальных участников, это позволит успеть подать заявку, а также лучше проработать презентации своих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Организатором выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Премия поможет выявить и поощрить тех, кто создает или продвигает полезные путешествия по России. Заявку можно подать на сайте премии.

Участникам предлагаются восемь номинаций: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем сервис», «Больше, чем место силы», «Больше, чем медиа», «Больше, чем регион» и «Больше, чем путешественник». Помимо этого, в этом сезоне россияне могут номинировать достойного на его взгляд участника, предложив его кандидатуру. Для этого можно заполнить специальную форму «Предложить участника» по кнопке на главной странице.

Финалистов ждет просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои заявки вместе с наставниками. Их ждет очная защита проектов перед экспертным советом. Лауреатов премии объявят на торжественном награждении в Национальном центре «Россия» в Москве. Победителей ждут информационная поддержка в СМИ и на ресурсах «Больше, чем путешествие», профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы и не только.

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