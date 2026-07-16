Подмосковный город Хотьково вошел в туристическую карту Золотого кольца России

В 2026 году город Хотьково Сергиево-Посадского округа официально вошел в туристическую карту Золотого кольца России, в субботу, 25 июля, там пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково» и объединит все ключевые площадки в единый историко-художественный пешеходный маршрут.

Программа стартует с Лавки старины «Антиквар», где готовят хороводные площадки и народные игры. Кроме того, в стенах Покровского монастыря пройдут экскурсии в музей истории обители, фотовыставка с панорамными видами монастырских подворий, в Доме Урядника — обзорные экскурсии. Финальной точкой маршрута станет хоровод с песнями у костра у лавки «Антиквар», на Ярмарочной площади у музея мастера представят керамику, резьбу по дереву, графику и игрушки. Жедающие также смогут посетить мастер-классы и сфотографироваться в стилизованной «Купеческой лавке».

Проект реализуют при комплексной поддержке Правительства Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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