Жителям Подмосковья рассказали о продлении приема заявок на участие в конкурс-премии «КАРДО»

Подмосковные атлеты, тренеры, танцоры, художники, видеографы и дизайнеры одежды старше 14 лет могут принять участие в IX сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» и выиграть денежные призы, гранты и пройти топ-обучение, прием заявок продлили до 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В новом сезоне вновь примет участие трехкратный финалист направления фриран Кхалид Соулман из Марокко. Одной из первых заявку на отбор подала 14-летняя DJ Michelle из Объединенных Арабских Эмиратов. Организаторы отметили, что представители Подмосковья смогут заявить о себе на международном уровне и побороться за победу вместе с сильнейшими атлетами и деятелями уличной культуры со всего мира.

«Поток заявок растет – мы видим эту динамику, а значит, обязаны дать шанс каждому, кто еще готовится, доделывает видеозаявку, настраивается. «КАРДО» объединяет участников из всех регионов России и более 100 стран мира. Поэтому мы продлеваем прием до 25 июля», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Одним из участников от региона в онлайн-формате станет 22-летний трейсер Илья Мельников, который занимается паркуром, проводит открытые тренировки и помогает начинающим спортсменам осваивать базовые элементы. По его словам, это даст ему возможность проверить себя среди сильнейших спортсменов.

Для участия желающим нужно зарегистрироваться, выбрать конкурсное направление и загрузить необходимые материалы в личный кабинет на официальном сайте проекта kardoaward.com. Специалистов ждут региональные, национальные и специальные этапы, победители которых также получают право принять участие в Гранд-финале «КАРДО».

Гранд-финал пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. IX сезон Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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