«Бежевый отдых на Корфу: Виктория Толстоганова показала редкое фото с тремя детьми

54-летняя звезда «Баллады о бомбере» Виктория Толстоганова поделилась в социальных сетях редким семейным снимком, пишет Super. На фото актриса запечатлена вместе с тремя детьми во время прогулки по улочкам греческого острова Корфу. Все дети были одеты в бежевых тонах.

Старшая дочь актрисы родилась в 2005 году в браке с актером Андреем Кузичевым. Спустя три года, в 2008-м, у пары появился сын. Виктория и Андрей прожили вместе 15 лет, но в 2011 году приняли решение развестись. Актриса никогда не раскрывала причины расставания, но всегда подчеркивала, что не препятствовала общению бывшего мужа с детьми. Дети носят фамилию отца.

Вторым мужем Виктории стал актер и режиссер Алексей Агранович. В 2011-м году у них родился сын.

Старшие дети актрисы получают образование в престижном вузе. Ее дочь учится на факультете психологии МГУ, а сын осваивает экономическую специальность на экономическом факультете того же университета.

Ранее певица Юлия Савичева показала редкое фото дочери, живущей в Европе.