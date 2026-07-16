В Талдоме после капремонта откроется корпус «Б» взрослой поликлиники
Обновленный корпус «Б» взрослой поликлиники откроется в Талдоме
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Талдомском городском округе завершены основные работы по капитальному ремонту корпуса «Б» взрослой поликлиники, здание передадут лечебно-профилактическому учреждению. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонт провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В здании провели ремонт кровли, фасада, выполнили перепланировку внутренних помещений, заменили инженерные коммуникации, установили систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, для улучшения функционирования обоих корпусов поликлиники был построен крытый переход, соединяющий два здания.
В корпусе появятся дневной стационар, включающий отделения для пациентов онкологического и акушерско‑гинекологического профилей, женская консультация, стоматология и процедурные кабинеты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.