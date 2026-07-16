Миллениалы выпали из жизни? Почему поколение 30–40-летних считают потерянным

Миллениалов обвиняют в нежелании покупать жилье, создавать семьи, заводить детей и десятилетиями работать в одной компании. Однако их отказ от привычного жизненного сценария связан не с инфантильностью, а с тяжелым опытом взросления на сломе эпох. Кандидат психологических наук, психотерапевт и директор Высшей школы интегративной психологии Татьяна Галич рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему это поколение называют потерянным и что ему пришлось создавать заново.

В классическом понимании «потерянным» считается поколение, которое не выполнило ожидаемую от него социальную программу: не накопило капитал, не построило дом, не обеспечило прирост населения и не передало детям привычную систему ценностей.

Представители старших поколений взрослели в более предсказуемой среде. Их жизненный путь обычно включал образование, постоянную работу, собственное жилье, брак и рождение детей. Человеку не требовалось самостоятельно отвечать на вопрос, ради чего он живет: цели уже были встроены в общественный уклад. Миллениалам тоже обещали стабильное будущее, но привычная картина мира разрушилась еще до того, как они успели в ней закрепиться, считает психолог.

«Миллениалы попали на слом эпох, разрушение биполярного мира, крушение империй, социальный и экономический кризис и очень хорошо усвоили, что в мире нет ни гарантий, ни стабильности», — объяснила Галич.

Так появилось «поколение арендаторов». Многие его представители живут в съемных квартирах, откладывают покупку жилья, вступление в брак и рождение детей. При этом подобный образ жизни не всегда является сознательным протестом: нередко он становится следствием экономической неопределенности и страха потерять все после очередного кризиса, пояснила эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Поколению пришлось придумать, зачем жить

По словам специалиста, миллениалы оказались первыми, кому пришлось самостоятельно создавать жизненные смыслы вместо того, чтобы получить готовую модель от родителей и общества. Именно с этим эксперт связывает интерес поколения к психотерапии, коучингу, духовным практикам и саморазвитию. Миллениалы начали открыто обсуждать тревогу, депрессию, выгорание и последствия детских травм. То, что раньше предлагалось терпеть или скрывать, они стали называть проблемой и пытаться исправить.

«Именно миллениалы стали тем поколением, которое нормализовало ментальные проблемы и легализовало психотерапию», — отметила Галич.

Они также первыми массово начали пересматривать привычные методы воспитания. Насилие перестало восприниматься как допустимая «закалка», а стыд и страх перед общественным мнением — как обязательные инструменты влияния на ребенка, отметила психолог.

Почему миллениалы не хотят жить на работе

Другой причиной конфликта поколений стало отношение к карьере. Миллениалы не считают безусловную преданность работодателю достоинством, чаще меняют место работы, требуют личного времени и не готовы терпеть унижение ради должности.

«Миллениалы потеряны для жизни на работе и безусловной лояльности работодателю, для сохранения семьи любой ценой, для молчаливого страдания, для карьерной гонки, для родительства по шаблону», — заявила психотерапевт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

По ее оценке, они действительно потеряны — но только для старой модели жизни, в которой работа была важнее человека, развод считался поражением, психологические проблемы замалчивались, а семейные травмы передавались детям как норма. Главной задачей этого поколения стало не только достижение материального благополучия. Миллениалам пришлось заново собирать разрушенную картину мира, искать новые основания для семьи и карьеры, учиться заботиться о физическом и психологическом здоровье и существовать в условиях постоянной неопределенности.

Поэтому называть их потерянными можно лишь с точки зрения прежней системы координат. Для новых общественных отношений миллениалы, напротив, стали переходным поколением: они отказались жить по старым правилам, но еще не успели окончательно сформулировать новые, заключила психолог.

Данные ВЦИОМ показали, что самый высокий уровень тревожности в России — у людей в возрасте от 26 до 34 лет: 41% этой группы пребывает в негативном эмоциональном состоянии.