Отличница из Петербурга уже год добивается справедливости из-за бюрократической ошибки

Выпускница школы № 89 Калининского района Алекса Тушина уже 14 месяцев не может вернуть красный аттестат, который ей вручили с поздравлениями, а затем потребовали сдать обратно. За это время в ее истории были: выговор директору, протест прокуратуры, обещания чиновников, семь месяцев судебных заседаний — и ни одного реального сдвига, пишет « Фонтанка ».

Алекса окончила школу в 2024 году с отличием. Осенью того же года учебное заведение внезапно потребовало вернуть красный аттестат и медаль «За особые успехи в учении» первой степени. Формулировка: документ выдан по устаревшим правилам. Взамен предложили синий аттестат, но семья отказалась — их поставили перед фактом без предупреждения. Если бы школа заранее разъяснила новые требования, девушка могла бы пересдать один из экзаменов и сохранить право на красный диплом. Но возможность упустили.

Администрация Калининского района признала: виновата школа. Директор Ирина Симагина получила выговор. В декабре 2024 года «Фонтанка» подробно писала эту историю. Тогда Алекса говорила: «Грустно и обидно осознавать, что у меня была возможность переписать один из экзаменов, получить свой желанный и долгожданный красный аттестат, ради которого я так старалась, но меня этой возможности лишили».

Казалось, справедливость восторжествует. Но это был лишь вход в бюрократический лабиринт.

Чиновники развели руками: отменить аннулирование аттестата без суда нельзя. Протеста прокуратуры на приказ о выдаче нового документа оказалось недостаточно.

2 июля 2025 года Алекса подала иск. С тех пор прошло более семи месяцев. Следующее заседание — 19 февраля. Конца не видно.

В январе 2025 года отец девушки Алексей Тушин встретился с главой администрации Калининского района Михаилом Асташкевичем. На аудиозаписи, которую Тушин предоставил «Фонтанке», чиновник признает ошибку и обещает содействие. Семью попросили идти в суд, чтобы получить юридическое основание для возврата аттестата.

Прошел год. 13 января 2026 года администрация Калининского района как третье лицо направила в суд правовую позицию. Документ есть в распоряжении редакции. Цитата оттуда: «В нарушение установленного порядка Тушиной А.А. выдана медаль „За особые успехи в учении I степени“ и аттестат с отличием. Отсутствие на законодательном уровне порядка устранения последствий выданных без законных на то оснований документов об образовании не дает право лицам, их получившим, использовать преимущественные права, предоставляемые указанными документами».

Алексей Тушин недоумевает: обещали поддержку, а теперь чиновники де-факто выступают против. Судья, по его словам, тоже удивилась такому развороту.

Параллельно семья ознакомилась с новым приказом школы № 89. В нем говорится, что выпускнице выдается тот самый «синий» аттестат, который она отказывается забирать, и его данные вносятся в федеральную систему учета.

«Фонтанке» известен другой случай в том же районе: выпускница другой школы столкнулась с идентичной проблемой в 2024 году. Однако ее дело Калининский районный суд рассмотрел за два месяца и встал на сторону девушки. Аттестат с отличием вернули.

Собеседница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала: «Два месяца — не больше. Еще и на летний отпуск попал. В июле мы подали иск, в августе прошли заседания, а в конце сентября решение. У нас пришла директор школы… У нас суд встал на сторону ребенка. Аттестат вернули с отличием».

Почему одна и та же администрация района в одном случае помогла решить вопрос за два месяца, а в другом — заняла позицию, прямо противоречащую интересам выпускницы, — вопрос, на который у семьи Тушиных пока нет ответа.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу администрации Калининского района. Там сообщили, что по решению суда будет выдан новый аттестат особого образца взамен аннулированного, а также внесены изменения в федеральную систему учета. Вот только этого решения семья ждет уже почти год.