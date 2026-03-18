Отмена виз сделала Китай популярным, но российские туристы жалуются на обман

Китай стал одним из самых популярных направлений у российских туристов. Во многом это произошло после отмены визового режима, которая сделала страну доступнее, пишет «Царьград». Однако поток путешественников столкнулся с рядом проблем, о которых стоит знать заранее.

Первая ловушка поджидает прямо в аэропорту. Местные банки предлагают крайне невыгодный курс обмена валюты. Эксперты советуют покупать юани заранее, еще в России, чтобы не терять деньги на разнице курсов.

Вторая неприятность — навязчивые зазывалы. Они активно раздают визитки и заманивают туристов в торговые точки, обещая оригинальные брендовые товары по низким ценам. На деле под видом люкса продают качественные подделки. Отличить их от настоящих вещей без опыта сложно, так что лучше избегать сомнительных мест.

Третья проблема — такси. Уличные водители охотно везут иностранцев, но по тарифам, которые в разы выше обычных. Чтобы не переплачивать, путешественникам рекомендуют пользоваться официальными приложениями для заказа такси, где цена фиксирована и прозрачна. Это сбережет и нервы, и деньги.

