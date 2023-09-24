Отмены не будет: маршрут от поселка Менделеево до метро «Водный стадион» работает в прежнем режиме

Отмечается, что в августе в автобусах были объявления о том, что маршрут больше не будет работать. Юлия Тиханова, проживающая в Менделеево, стала писать письма и обращения с просьбой оставить маршрут, на что в ответ получила заявление, что отмены не будет.

«Три недели назад услышала уже от одного из водителей, что решение принято и 350-й будет работать до конца сентября. Мы очень переживаем. Другие пути совсем не удобны — займут больше времени и средств. Нам очень нужен этот маршрут», — рассказывает жительница Менделеево.

Данный маршрут выполняет 64 рейса по будням и 48 по выходным. Для этого задействованы 8 и 6 единиц подвижного состава. Официальной информации об отмене 350-го маршрута в администрацию Солнечногорска от АО «Мострансавто» не поступало.