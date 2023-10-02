«Отнесут к смягчающему обстоятельству»: боец «Вагнера» мог убить дочь жены из-за ПТСР

В Липецке боец ЧВК «Вагнер», прибывший в отпуск с фронта, избил супругу и убил ее дочь от первого брака, сообщают СМИ. Мужчина уже задержан, но о причинах и последствиях случившегося пока ничего не сообщается.

Многие военные, участвующие в боевых действиях, сталкиваются с психическими расстройствами. Врач-психиатр Ксения Белоусова объяснила нам, могла ли и в этом случае причиной происшествия стать проблема с ментальным здоровьем, например, ПТСР.

«Мы можем предположить, что речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве — оно проявляется во вспышках агрессии. Но при этом же диагнозе наблюдается тревога, скованность, нарушения сна и самообвинение, не направленное на окружающих», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению Белоусовой, рассматривать стоит и версию с наличием заболеваний у солдата еще до вступления в ЧВК «Вагнер». Например, у него могла быть психопатия, тоже характеризующаяся агрессией. После участия в боевых действиях, попав в условия, где ему не могут ответить, мужчина мог реализовать потребности в проявлении жесткости.

Юрист Алла Георгиева также рассказала, сможет ли диагноз психиатра, например, упомянутый ПТСР, повлиять на приговор задержанному.

«На основании заключения эксперта о тяжести нанесенных телесных повреждений супруге будет дана квалификация преступлению. Что касается трехлетней девочки, то это убийство, наказание за которое — лишение свободы от 6 до 15 лет», — сообщила эксперт.

Так как военный совершил несколько преступлений, добавила собеседница, ему назначат наказание по совокупности. Это означает, что ответственность будет назначена путем поглощения менее строгого наказания более строгим, либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний.

«Если произошедшее явилось следствием тяжелого психического состояния, как ПТСР, выявить наличие либо отсутствие расстройства сможет экспертиза. Заболевание отнесут к смягчающему обстоятельству по данному делу», — заключила Георгиева.

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