Отнимут питбайк и выпишут огромный штраф: полиция жестко обратилась ко всем любителям быстрой езды

В Российской Федерации мини-мотоциклы пользуются большой популярностью, однако многие владельцы ошибочно считают их исключительно безобидным развлечением. В автосалонах и специализированных магазинах подобная техника официально реализуется в качестве спортивного инвентаря. Из-за этого на нее не выдается паспорт транспортного средства, что порождает серьезную юридическую неопределенность при эксплуатации. Если для передвижения по полям и лесам водительские документы не требуются, то появление на трассах и городских улицах моментально переводит технику в иное правовое поле, пишет Главный Региональный.

Суровые административные наказания за выезд на общественные дороги

Попытка прокатиться на мини-мотоцикле по дорогам общего пользования без соответствующей подготовки и разрешений влечет за собой серьезные финансовые санкции. Законодательство предусматривает несколько видов наказаний для нарушителей:

Отсутствие водительского удостоверения. Управление такой техникой на общественных дорогах человеком без прав наказывается штрафом в размере от 5000 до 15 000 рублей.

Поездка без документов. Если у водителя есть законное право на управление, но нужные бумаги забыты дома, придется заплатить 500 рублей.

Отсутствие государственной регистрации. Использование на дорогах незарегистрированной техники карается штрафом от 500 до 800 рублей.

Помимо денежных взысканий, сотрудники правоохранительных органов имеют полное право изъять мини-мотоцикл и отправить его на специализированную охраняемую стоянку.

Юридические противоречия и градация категорий для мототехники

Главная правовая проблема заключается в двойственных формулировках нормативных актов. Поскольку питбайк приобретается как спортивный инвентарь, его технически невозможно поставить на официальный учет в подразделениях Госавтоинспекции. Из-за этого на бездорожье закон не считает его полноценным транспортным средством, что исключает формальные поводы для наказания. Тем не менее, сотрудники полиции активно пресекают любые попытки передвижения на подобной технике по общественным дорогам, ориентируясь на технические параметры двигателя.

Необходимый класс водительского удостоверения напрямую привязан к характеристикам конкретного мини-мотоцикла. Для управления легкими моделями с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров и предельной скоростью до 50 км/ч автомобилисту потребуется открыть категорию «М». Для более серьезных модификаций с объемом мотора до 125 кубических сантиметров и мощностью до 15 лошадиных сил предусмотрена категория «A1». Владельцам самых скоростных и тяжелых экземпляров придется сдавать экзамены на полноценную категорию «А».