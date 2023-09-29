«Отношение 50 на 50»: как встречают переселенцев из Арцаха в Армении

Количество людей, уезжающих из Нагорного Карабаха в Армению, растет с каждым днем, а очереди на границе остаются довольно длинными. Однако попасть в страну — только первая проблема, ведь дальше переселенцам приходится налаживать жизнь на новом месте.

Местные жители рассказали нам, как в Армении относятся к тем, кто прибывает в государство. Оказалось, что многие готовы не только оказывать им активную поддержку, но и чем-то жертвовать.

«Отношение 50 на 50 к приезжающим, кто-то безразличен, а кто-то сочувствует. Но все-таки огромное количество волонтеров и простых людей стараются поддержать их. Собирают гуманитарную помощь, причем как организации, так и отдельные лица», — сообщила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Дарья Д., жительница Еревана.

В соцсетях появляется все больше желающих чем-то посодействовать бывшим гражданам Нагорного Карабаха. Одни предлагают безвозмездно приютить приезжих, другие создают сообщества для сбора гуманитарной помощи детям. Некоторые же вовсе впервые встают на путь волонтера.

«Никогда не занимался подобным, не участвовал в сборах. А теперь часть моего народа находится в ужасающей ситуации, поэтому я стараюсь помогать этим людям. Собираю продукты первой необходимости и помогаю снять жилье приезжим из Арцаха, а также ищу контакты тех, кто готов бесплатно разместить у себя переселенцев», — рассказал Арсен О., еще один житель армянской столицы.

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