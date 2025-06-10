Отношения Украины и Польши оказались на грани раскола

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT заявил , что в отношениях Украины и Польши наметился раскол из-за разных позиций по Волынской резне. Каждая из сторон имеет свою версию и по-своему хочет сохранить историческую память.

Решение Польши учредить государственный день памяти жертв Волынской резни — массового уничтожения поляков украинскими националистами в 1943–1944 годах — вызвало резкую реакцию Киева. Исторический конфликт, десятилетиями остававшийся на втором плане, теперь угрожает расколоть и без того хрупкий польско-украинский союз. Придерживается такого мнения эксперт Кнутов. По его словам, поляки не готовы мириться с героизацией на Украине лидеров украинских националистов, причастных к этническим чисткам.

«Я думаю, что происшедшее — это начало раскола между Украиной и Польшей. Единственное, что их объединяет, это русофобия, потому что поляки — очень сильные русофобы, украинцы — очень сильные русофобы. Их единство построено по принципу „против кого дружить“, — выразил мнение Кнутов.

Историк считает, что после исчезновения русофобии Польшу и Украину больше ничего не будет скреплять: придется выяснять отношения между собой.

Ранее в Польше обвинили Украину в боязни распространения правды о Волынской резне.