«Отомстил после ссоры»: пожилой житель Петербурга застрелил супругу из охотничьего ружья

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина застрелил свою супругу из охотничьего ружья, после чего свел счеты с жизнью, сообщил телеканал 78.ru. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что преступление произошло 1 февраля в квартире, расположенной на ул. Дмитрия Устинова. В ходе бытового конфликта мужчина произвел выстрел в голову своей жене. Женщина скончалась на месте от полученного огнестрельного ранения.

По предварительной информации, пожилая супружеская пара проживала вместе, однако из-за постоянных ссор их совместная жизнь давно перестала быть гармоничной: они жили как соседи, занимая разные комнаты.

Известно, что три года назад пенсионер перенес инсульт, после чего его поведение стало неадекватным и он часто уходил из дома. Также у мужчины имелось разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.

