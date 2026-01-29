Появились новые подробности убийства женщины в Дагестане

По информации телеграм-канала SHOT, перед убийством мужчина и женщина поссорились из-за автомобиля. Как отмечает источник, подозреваемый в совершении преступления без спроса продал ее автомобиль. При этом машина ей не принадлежала по документам, но ее россиянка получила в качестве подарка.

По другим данным, которые приводит телеграм-канал Mash, подозреваемый и жертва состояли в отношениях — накануне они провели никях (мусульманский брачный обряд). Отмечается, что женщине подарили авто именно по случаю этого события.

Вскоре мужчина забрал транспортное средство и продал его жителю Грозного за 640 тыс. руб., 600 тыс. руб. из которых он одолжил своему знакомому. Женщина возмутилась этим поступком и написала заявление в полицию.

Вечером того же дня мужчину приехал к ней, чтобы «поговорить по поводу заявления», а после этой встречи она пропала. Спустя шесть дней обгоревшие останки россиянки обнаружили на свалке в селе, расположенном в 4 км от Дербента.

По некоторой информации, погибшая проживала отдельно от супруга вместе с тремя детьми от первого брака (12, 14 и 17 лет) и работала в торговом центре.

Сейчас мужчина, подозреваемый в жестокой расправе, задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

