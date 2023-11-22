Отопление, Новый год и привлечение новых специалистов: глава Павлово-Посадского городского округа провел совещание

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел еженедельное оперативное совещание. Основными темами, которые глава администрации обсудил с командой, он поделился в социальных сетях.

Особенный акцент был сделан на приглашении жителей на приемы в формате выездной администрации. Ближайшая состоится в Большедворском Доме культуры 24-го ноября в 16:00. Записаться на встречу можно по номеру телефона: 2-11-79.

А 25-го ноября в павлово-посадском дворце спорта «Надежда» состоится Международный чемпионат по смешанным боевым Единоборствам ММА. Желающие могут прийти и поболеть за своих фаворитов в 17:00.

Помимо этого Денис Семенов дал ряд поручений профильным службам и специалистам в сфере ЖКХ, здравоохранения и культуры. Особенно глава округа напомнил культурным учреждениям о приближающейся календарной зиме и необходимости украсить улицы муниципалитета к Новому году.