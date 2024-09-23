Отопление в социальных учреждениях Подмосковья начнут включать на этой неделе
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В ближайшее воскресенье, 29 сентября, на объектах социальной инфраструктуры региона — в образовательных и медицинских учреждениях — начнут включать отопление. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«В воскресенье, 29-го, там еще будет плюс 13 днем, плюс 10 ночью, надо будет давать команду на включение социалке. Чтобы дети пришли в понедельник в уже протопленные детские сады и школы», - рассказал он.
Пробные топки стартовали в области на прошлой неделе. В целом в регионе в рамках подготовки к зиме протестировали практически все теплосети — более десяти тысяч километров.