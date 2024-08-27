Отправилась в командировку в Курск: Хирург из Дмитрова решила помочь коллегам

Людмила Шьюркова, еще один врач из Дмитровской больницы, отправилась в командировку в Курск, чтобы помогать коллегам оказывать необходимую помощь жителям этого региона и военным. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.

Людмила Шьюркова является специалистом по ультрозвуковой диагностике сосудов верхних и нижних конечностей, а также сосудов шеи.

«Добровольно решила поехать помогать коллегам в Курск. Уверена, что там мои знания и опыт будут востребованы», — сказала Людмила Евгеньевна перед отъездом.

Ожидается, что ее командировка должна продлиться две недели, после чего она вернется к исполнению своих профессиональных обязанностей в хирургии Дмитровской больницы.

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