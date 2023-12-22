«Отправили мучиться»: сибиряк скончался после неоднократного обращения к врачам

Житель города Кемерово сдавал анализы, обследовался в больнице и был изучен бригадой скорой помощи, но врачи не увидели повода для госпитализации. Спустя несколько дней горожанин умер.

О ситуации в Сети рассказала мать 41-летнего умершего мужчины. По ее словам, сын чувствовал постоянное недомогание в связи с возможным циррозом печени. Скорая помощь увезла больного 8 декабря 2023 года, где у него взяли анализы, обследовали и проверили по жалобам. Однако госпитализировать не стали: не увидели причин, передает издание «Vse42.ru».

Вскоре нога мужчины покраснела, начала болеть. Семья снова вызвала скорую помощь. Та поставила обезболивающий укол и уехала, не увидев серьезных поводов для беспокойства. Однако уже 11 декабря кемеровчанин не смог ходить из-за кровоточащих ран на ноге и болей в животе. Через два часа мужчину забрали в больницу на госпитализацию, но на следующий день он умер. Причиной смерти стал гематологический шок и цирроз.

«Почему его в первый раз сразу не госпитализировали, а отправили так мучиться? Если на четвертый день человек умер от гематологического шока, неужели анализы за четыре дня до этого ничего не показывали?» – негодует мать скончавшегося пациента.

Ситуацией заинтересовались в официальных медорганизациях Кузбасса. Там начали собирать данные для разбирательств в жуткой истории.