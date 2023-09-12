Отправились на «фарш»: сразу два главаря украинских нацистов ликвидированы под Кременной

Под Кременной в ДНР в зоне проведения СВО российскими подразделениями ликвидирован главарь украинского националистического движения «Ультрас Сумы» Александр Бабак, сообщают российские военкоры в соцсетях.

Отмечается, что ранее Бабак состоял в «Правом Секторе»*, а затем в рядах нацгвардии Украины участвовал в убийствах мирных граждан на Донбассе.

Также в ходе наступления российской армии ликвидирован боевик «Азова» по кличке Фарш.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают наступать на южном фланге у Артемовска. Враг старается всеми силами выдавить ВС РФ с северо-восточной окраины населенного пункта Клещеевка, за который последние месяцы ведутся ожесточенные бои.

* - признана в РФ террористической организацией