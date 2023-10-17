«Отправим их в Европу»: Египет отказывается принимать палестинских беженцев
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Египет придерживается четкой позиции в отношении палестинских беженцев: Каир разрешит создание гуманитарного коридора для доставки помощи в сектор Газа, но будет сопротивляться требованиям принять беженцев у себя. Об этом пишет The Financial Times.
Издание передает содержание разговора высокопоставленного европейского чиновника с египетским коллегой.
«Вы хотите, чтобы мы приняли один миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека – так возьмите их», – сказал египетский чиновник.
Вспомнивший эту беседу европеец отмечал, что египтяне очень раздражены оказываемым на них давлением с требованиями принять беженцев.