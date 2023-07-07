«Отправить на выставку в Голландию»: полицейские задержали дилера наркотических мармеладных мишек

На улице Родины в Казане полицейские задержали наркодилера, который распространял запрещенную продукцию под видом мармеладных мишек, сообщает SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели личные вещи подозрительного мужчины и заметили больше полкилограмма «сладостей», в которых позже было обнаружено зашкаливающее содержание активного действующего вещества конопли — тетрагидроканнабинола.

Дома у мужчины была обнаружена целая плантация из почти 90 кустов марихуаны и еще почти 500 грамм готовых вариантов наркотика. Некоторых пользователей в Сети повеселила оригинальность дилера.

«Креативный, отправить на выставку в Голландию. Встречать победителя с оркестром будем», — посмеялся Евгений Д.

Другую часть россиян задел настолько яркий образ наркодельца.

«Травой, видимо, палевно барыжить гадам этим — вот они масло и выгоняют. Мармеладки — низкотемпературный продукт, эффект сохраняется»; «Наркоты море. Ни конца, ни края. Еще и азиатов полно. Им по религии пить нельзя, а наркоту можно. Благодаря таким менты скоро в золотых коронах гулять будут», — считают пользователи Сети.

Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Рязани за пять месяцев зафиксировали более 300 связанных с наркотиками преступлений.