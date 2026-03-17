Отправят домой за провинность: мигрантов массово начнут высылать на родину из-за одой ошибки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства внутренних дел о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Как сообщили источники, близкие к комиссии, документ направлен на ужесточение ответственности иностранных граждан за правонарушения, связанные с экстремизмом и посягательством на общественную безопасность, пишут Ведомости .

Разработанный МВД проект предполагает введение административного выдворения за пределы России для мигрантов, уличенных в экстремистской деятельности или нарушении правопорядка. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, поправки затрагивают составы, связанные с нарушением законодательства о религии, принуждением к забастовке, злоупотреблением свободой СМИ и распространением запрещенного контента. Он уточнил, что для наиболее серьезных нарушений, таких как распространение экстремистских материалов, выдворение станет основным и безальтернативным наказанием.

Помимо расширения списка нарушений, авторы законопроекта намерены оптимизировать процедуру выдворения. Предлагается исключить обязательную судебную оценку личности нарушителя по ряду статей, угрожающих конституционному строю, включая участие в деятельности нежелательных организаций. Это позволит сделать наказание неотвратимым и ускорить процесс.

Кроме того, законопроект предусматривает существенное повышение штрафов за миграционные нарушения. Как пояснил Груздев, за простое нарушение режима пребывания штраф вырастет до 4–7 тыс. рублей, а за квалифицированные составы — до 7–9 тыс. рублей.

Адвокат Анна Минушкина отметила, что данная инициатива является продолжением курса на ужесточение политики, взятого в 2024 году. Она обратила внимание на ключевое нововведение: теперь должностные лица МВД и погранслужбы получат право принимать решения о немедленном выдворении без судебного рассмотрения, а для отдельных категорий нарушителей эта мера будет применяться исключительно в форме контролируемого принудительного выдворения. По ее оценке, это является абсолютно новым инструментом в правоприменительной практике.

Стоит отметить, что только за восемь месяцев 2025 года судебными приставами за пределы страны было препровождено около 35 тыс. иностранцев. Необходимость усиления мер в миграционной сфере ранее подтвердил и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, указавший на сохраняющуюся остроту ситуации и предложивший расширить перечень преступлений, за которые следует лишать гражданства.