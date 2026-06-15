Отпуск без сохранения зарплаты: пять дополнительных дней отдыха доступны будущим молодоженам

Работающие россияне могут оформить до 5 календарных дней отпуска за свой счет в связи с регистрацией брака. Такое право предусмотрено трудовым законодательством и является обязательным для работодателя. Об этом напомнило российское Министерство труда в своем канале на платформе «Макс».

Россияне, планирующие регистрацию брака, могут воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы. Закон предусматривает возможность получить до 5 календарных дней для подготовки к важному событию.

Работодатель не может отказать

Для оформления отпуска сотруднику необходимо подать письменное заявление с указанием причины отсутствия. После этого работодатель обязан предоставить предусмотренные законом дни отдыха.

Стаж работы значения не имеет

Право на отпуск в связи со свадьбой распространяется на всех работников независимо от продолжительности трудоустройства. Воспользоваться такой возможностью могут даже сотрудники, недавно принятые в штат организации.

Ежегодный отпуск останется без изменений

Дополнительные дни отдыха не влияют на продолжительность основного оплачиваемого отпуска. Они предоставляются отдельно и не уменьшают количество положенных отпускных дней.

Особенности для сотрудников на испытательном сроке

Работники, проходящие испытательный срок, также могут оформить отпуск за свой счет. Однако период испытания в таком случае продлевается на количество дней отсутствия.

Аналогичная льгота действует при рождении ребенка

Трудовое законодательство предусматривает такую же меру поддержки для работников, у которых появился ребенок. В этом случае также можно получить до 5 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.