Отпуск мечты обернулся кошмаром: тюменка застряла на Мальдивах и потеряла сотни тысяч

Тюменка Анастасия отправилась на Мальдивы, чтобы отметить день рождения — это была ее давняя мечта. Однако отпуск, который должен был стать сказкой, обернулся кошмаром: отмененные рейсы, ночевки в аэропорту, билеты за сотни тысяч рублей и почти полное отсутствие помощи от перевозчиков. Свою историю она рассказала 72.RU .

Девушка купила пакетный тур через турагентство в Тюмени, включивший перелет, страховку и проживание. Она рассчитывала, что все организационные вопросы возьмут на себя туроператор и авиакомпания. Маршрут пролегал через Эмираты — рейсом Air Arabia из Екатеринбурга в Шарджу, затем в Мале. Анастасия специально выбрала этот путь, опасаясь задержек в Москве, но в итоге именно с него и начались проблемы.

Из-за тумана в Шардже вылет из Кольцово задержали на пять часов. Пересадка в три часа оказалась безнадежно утеряна, и туристы опоздали на следующий рейс. Несмотря на это, отдых все же начался, но спустя несколько дней ситуация резко обострилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне обратного вылета Анастасия получила уведомление о необходимости покинуть отель. Туроператор Space Travel и местный гид перестали отвечать на сообщения. Позже выяснилось, что компания отказывается продлевать проживание, ссылаясь на форс-мажор, и рекомендует решать вопросы с авиакомпанией, дозвониться до которой было невозможно.

«У меня случилась настоящая истерика. Я копила на эту поездку много лет — это была мечта с детства. Я поехала отметить день рождения, а в итоге оказалось, что нужно срочно искать еще огромные деньги, чтобы просто вернуться домой», — вспоминает она.

В аэропорту Мале девушка столкнулась с десятками людей, которые уже несколько дней пытались покинуть острова. Многие ночевали в терминале, ожидая свободных мест на рейсах. Ближайшие билеты были на 11–13 марта, и все это время туристам приходилось жить за свой счет.

Прямые рейсы стоили баснословных денег: если в начале марта билет можно было найти за 300 тысяч рублей, то уже через пару дней цена взлетела до миллиона. Обходные маршруты через Китай, Индию или Шри-Ланку также были недоступны из-за высокой стоимости.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда застрявшие туристы записали видеообращение и распространили его в соцсетях. Комментарии разделились: одни поддерживали, другие упрекали, мол, «вы на Мальдивах, какие могут быть проблемы». Вскоре после этого «Аэрофлот» объявил о запуске дополнительных рейсов. Анастасии повезло купить билет на 16 марта до Москвы за 95 тысяч рублей, в то время как другие варианты стоили уже 200–300 тысяч.