Отпуск мечты под угрозой: туры в Египет резко взлетели в цене вдвое

Российских туристов, планирующих отдых на курортах Египта, ждет существенное повышение расходов на поездку. Стоимость путевок на побережье Красного моря значительно выросла, а доступных предложений на рынке стало меньше, сообщает Турпром .

Средние расценки увеличились примерно в 2 раза. Если ранее туры можно было приобрести за 22–27 тысяч рублей на человека, то сегодня нижняя ценовая граница поднялась до 45–50 тысяч. Как отмечают эксперты, подорожание затронуло даже самые бюджетные горящие варианты, которые прежде позволяли путешественникам существенно экономить.

В редких случаях еще встречаются путевки в отели категории 4 звезды за 37 тысяч рублей. Однако такие варианты, как правило, представляют собой остатки нераспроданных мест, количество которых крайне ограничено. Кроме того, при оформлении подобного бронирования сохраняется высокий риск его последующей отмены.

Для тех, кто ищет более надежные и недорогие предложения, отдых в Дахабе сейчас стартует от 55 тысяч рублей на человека. В Шарм-эш-Шейхе минимальная стоимость проживания в гостиницах с тремя звездами составляет уже 58 тысяч рублей.

Значительно подорожал и классический формат отпуска, который выбирает большинство отдыхающих: размещение в четырехзвездочном отеле на первой линии с системой «все включено» и высокими рейтингами. В Хургаде такой тур обойдется минимум в 65 тысяч рублей, а путевки в премиальные комплексы достигают 135 тысяч рублей на одного туриста. Специалисты связывают наблюдаемый рост цен с изменениями в структуре авиаперевозок и увеличением расходов на обслуживание туристической инфраструктуры.