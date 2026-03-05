Отпуск мечты за 250 тысяч рублей сорван: война на Ближнем Востоке оставила кемеровчан дома

Семейный отпуск, запланированный еще в конце 2025 года, обернулся разочарованием для жителей Кемерово. Поездка в Дубай, которую семья Марины ждала с нетерпением, была сорвана из-за обострения военных действий на Ближнем Востоке. Об этом изданию NGS42.RU рассказала сама жительница областной столицы Кузбасса.

Марина спланировала семейный отдых на мартовские праздники, включая даты с 3 по 10 марта. Путешествие должно было состояться с вылетом из Новосибирска, включало отель и трансфер из Дубая в эмират Фуджейра. Общая сумма, потраченная на билеты, проживание и трансфер для троих человек, составила около 250 тысяч рублей.

Однако планы резко изменились. Сначала рейс был задержан, а затем, в связи с обострившейся геополитической обстановкой, его и вовсе отменили.

«Конечно, очень расстроились из-за несостоявшегося отпуска, очень ждали», — поделилась Марина.

Несмотря на то, что изначально билеты были по невозвратному тарифу, авиакомпания пошла навстречу клиентам в связи с форс-мажорной ситуацией.

«Когда стало известно, что рейс задерживается, нам сделали отмену билета с последующим возвратом денег в течение 14 дней… нам пошли навстречу в связи с ситуацией», — уточнила кемеровчанка.

Аналогично была аннулирована бронь отеля, и семья ожидает возврата средств.

Изменить направление отдыха семья не смогла. Поскольку отпуск уже начался, а финансовые средства ограничены, поиск альтернативных вариантов оказался нецелесообразным.

«Другое направление, особенно в таких горящих и ограниченных условиях, как у нас, получается дороже, и платить надо сейчас, а не когда деньги за тур вернутся», — объяснила Марина.

В итоге семья решила остаться дома, планируя лишь кратковременную поездку в загородный отель, чтобы «хоть как-то скрасить дни отпуска».

Кемеровчанка также добавила, что если рейсы в Дубай возобновятся и им все же предложат отправиться в поездку, она откажется.