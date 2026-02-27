Отпуск меняет судьбу: россияне хотят бросить все и уехать в два города

Специалисты провели опрос и выяснили, в каких городах туристы хотели бы остаться после каникул. Исследование показало, что главным вдохновляющим направлением стал Сочи — его выбрали 39% респондентов. Чуть меньше голосов набрал Санкт-Петербург с показателем 38%, а замыкает тройку лидеров Москва (29%). В десятку также вошли Краснодар (25%) и Казань (15,9%).

В опросе приняли участие более тысячи человек старше 18 лет, которые путешествовали по России в последние два года. Выяснилось, что 89% участников хотели бы продлить пребывание в понравившемся городе. Примерно половина опрошенных допускает для себя возможность временного проживания в новом месте, а 40% всерьез задумываются о переезде.

Главными мотиваторами для смены локации туристы назвали живописную природу, самобытную культуру и особый менталитет горожан. Треть респондентов особо отметили гастрономические предпочтения. Для 20% опрошенных важным фактором стали перспективы карьерного роста и самореализации.