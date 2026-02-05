Отпуск на море и 10 решений: за что судью, работавшую из шезлонга, ждет тюрьма?

В отношении судьи из Тамбова с 15-летним стажем проводится проверка после того, как выяснились шокирующие обстоятельства ее работы в 2021 году. По информации Telegram-каналов, женщина, взяв отпуск под предлогом поездки в родной город, фактически уехала в сочинский санаторий «Светлана».

С шезлонга на берегу Черного моря она по видеосвязи давала указания секретарю и дистанционно рассматривала гражданские дела. За две недели таким образом было вынесено 10 судебных актов по вопросам наследства, взыскания долгов, раздела имущества и приватизации. Правда вскрылась случайно, когда во время одного из сеансов связи коллеги увидели за ее спиной морской пейзаж. По итогам служебной проверки все вынесенные в отпуске решения были отменены как неправосудные. Теперь экс-судье грозит уголовное дело и до четырех лет лишения свободы.