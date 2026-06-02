Отпуск обнажил трещины в браке? Психолог рассказала, как вернуть тепло за 10 минут в день

Психолог и коуч по разводам Дженни Саттон в беседе с Mirror объяснила, почему совместный отдых нередко обнажает скрытые проблемы в браке, и дала советы, как сохранить отношения после отпуска. По ее словам, путешествие не разрушает брак, но срывает маску, которую годами создает плотный график.

Саттон пояснила, что в повседневной жизни супруги часто действуют как коллеги, занимаясь работой, воспитанием детей, бытом и кружками, и редко проводят вместе продолжительное время без перерыва. Именно поэтому, оказавшись наедине, они вдруг обнаруживают эмоциональную разобщенность и разницу во взглядах на финансы и воспитание. Чтобы вернуть контакт, психолог порекомендовала по возвращении домой уделять хотя бы по десять минут в день разговорам: обсуждать, что хорошего случилось за день и что могло бы быть лучше в отношении друг друга. При этом она призвала слушать и уважать собеседника, а не спорить, защищаясь.

Еще один совет от специалиста — отказаться от алкоголя во время отпуска. По ее мнению, жестокие комментарии, молчание или холодность, спровоцированные спиртным, способны оставлять неизгладимый эмоциональный след еще долго после того, как чемоданы распакованы дома.