Отпуск за копейки: АТОР раскрыла малоочевидный способ увидеть всю Азию и не разориться

Ассоциация туроператоров России представила способ существенного снижения затрат на путешествия в азиатском направлении. Использование формата комбинированных поездок открывает возможность увидеть несколько стран региона за один отпуск с выгодой до 40%, пишет Царьград.

Преимущества составных маршрутов по Азии

Представители АТОР проинформировали российских путешественников о значительном экономическом эффекте от выбора комбинированных туров. По данным экспертов, такие программы позволяют сократить общие расходы на поездку почти вдвое. Подобный формат отдыха подразумевает совмещение различных локаций внутри одного государства или посещение сразу нескольких стран в рамках единого маршрута. Туристы могут воспользоваться как уже готовыми предложениями операторов, так и разработать персональный график передвижений.

Популярные направления и рыночная конкуренция

Среди наиболее востребованных сочетаний специалисты выделяют связки Малайзии с Индонезией или Сингапуром, а также маршруты через Таиланд, Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Аналитики отмечают, что перед майскими праздниками 2026 года на туристическом рынке обострилась борьба за российских клиентов. В настоящее время основное соперничество за внимание путешественников разворачивается между Китаем, Вьетнамом и Таиландом, что стимулирует появление новых выгодных предложений и дисконтных программ.