Отряды теробороны могут появиться в Орловской области

Губернатор Орловской области поддержал идею граждан о создании отрядов теробороны. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регионального правительства во вторник, 11 июля.

Для этой цели Андрей Клычков проведет заседание оперштаба, чтобы разобраться с завершением организации полигона, и уже после этого все желающие могут начинать учиться боевой подготовке.

Глава региона уверен, что жителям пойдет на пользу данное обучение: они смогут получить основы тактической и медицинской подготовки, а также научиться пользоваться оружием. Кстати, подобные отряды уже есть в Курской и Белгородской областях.