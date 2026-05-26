«Отсели от меня на другую скамеечку»: Киркоров рассказал о зависти одноклассников

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что не поддерживает отношений с бывшими одноклассниками, которые, по его словам, завидовали ему еще со школьной скамьи. Его высказывания передает «Звездач».

Певец объяснил, что причиной зависти стала его золотая медаль.

«Они так завидовали, что отсели от меня на выпускном балу все на другую скамеечку», — поделился он.

Киркоров добавил, что многих из его школьных товарищей уже нет в живых, а с остальными он не общается и не ходит на встречи выпускников. По его словам, единственный раз, когда он все же появился на таком мероприятии, реакция была предсказуемой: сначала одноклассники делали вид, что появление звезды их не волнует, а затем выстроились в очередь за автографами для родственников.