Отсидеть две трети и раскаяться: при каком условии осужденная за теракт Трепова сможет выйти по УДО

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила , что помилование Дарьи Треповой*, осужденной на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), практически невозможно. По ее словам, надежды на это почти нет из-за особой тяжести преступления.

«На 99 процентов уверена, что никакой надежды на помилование тут нет. Преступление Треповой — особо тяжкое. Ее статья — это вообще отдельная категория, по которой я не помню ни одного случая помилования», — заявила Меркачева в интервью «Ленте.ру».

Она отметила, что даже осужденные по более мягким статьям, включая многодетных матерей, не получают такой милости.

Единственной возможностью для Треповой выйти раньше 27-летнего срока правозащитница назвала условно-досрочное освобождение. Однако это станет возможным только после отбытия двух третей срока и при условии примерного поведения и раскаяния.

«Суд будет рассматривать прошение с учетом того, как она себя вела эти годы, что с ней происходило, раскаивалась ли она», — подчеркнула член СПЧ.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.