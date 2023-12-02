«Отслойки появляются сразу же»: чего нельзя делать зимой перед маникюром

Зима — это не только время праздников, подарков и красивых фото на заснеженном фоне. Холодный период вносит коррективы в жизнь каждого человека, влияя на его здоровье и заставляя временно менять те или иные привычки.

Нейл-мастер Юлия Соколовская рассказала нам, из-за чего зимой многие девушки вынуждены по два раза платить за маникюр. Особенности сезона играют злую шутку с дамами, поэтому о них следует помнить.

«С наступлением зимы мы сталкиваемся с морозами и ветром, из-за чего появляется сухость кожи. Дабы нивелировать вред окружающей среды и избавиться от неприятных ощущений, девушки начинают активнее пользоваться различного рода кремами, например, увлажняющими. Из-за этого и возникают проблемы — свежесделанный маникюр может носиться заметно меньше», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, масла для рук и кремы делают кожу жирной, а также могут переувлажнять ее. В обычных условиях в этом нет ничего плохого, но вот покрытие, наносимое мастерами, хуже закрепляется на ногтевой пластине, так как обезжириватель не всегда справляется со своей задачей в столь непростых условиях. В результате происходят отслойки.

«Если человек привык ходить на маникюр раз в месяц, то после такой процедуры ему придется идти на повторную уже через две недели. Иногда случается и так, что отслойки появляются сразу же, и насладиться новым дизайном ногтей клиентка не успевает. Чтобы такого не происходило, рекомендуется хотя бы ненадолго отказаться от использования любых средств, воздействующих на кожу. Если у вас запись на завтра, то уже сегодня вечером наносить крем не стоит», — заключила Соколовская.

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