Врастание ногтей, нагноения: выяснилось, почему не стоит делать педикюр с гель-лаком в холодное время года

Покрытие ногтей гель-лаком как привычка или даже необходимость прочно закрепилось в жизни современных девушек. Однако в отличие от традиционных материалов, он требует определенных знаний и предосторожности для безопасного использования.

Мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская назвала главные риски ношения гель-лака на ногах в холодное время года. Как оказалось, девушки могут столкнуться с серьезными проблемами, если не учтут некоторые нюансы.

«Из-за толщины покрытия, которая может быть нормальной на руках или при ношении открытой обуви, на ногах могут развиваться онихокриптоз, врастание ногтей в боковые валики и онихолизис — отслоение ногтя от мягких тканей. В холода мы носим тесные сапоги и ботинки, что и приводит к проблемам. Поэтому осенью, зимой и весной следует наносить только тонкий слой гель-лака, отказаться от выравнивания пластины (предполагает использование большого количества материала) и отдавать предпочтение как можно более свободной обуви», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врастание ногтей, добавила специалист, приводит к неприятным болевым ощущениям, может начаться нагноение. При отслоении же образуется полость между ногтевым ложе и пластиной, а со временем там образуется грибок.

«Чтобы избежать возможных негативных последствий, также рекомендуется оставить минимальную длину ногтя. Покрытие же не стоит перенашивать. При отрастании ногтя нужно либо повторить процедуру педикюра, либо избавиться от гель-лака на ногах. В противном случае он будет перевешивать, ноготь начнет сгибаться и трескаться, а может и упереться в передний край обуви, что приведет, опять же, к онихолизису», — заключила Соколовская.

Ранее выяснилось, о каких неожиданных проблемах со здоровьем говорит выпадение волос.